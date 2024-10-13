Honor может оснастить Magic 7 Pro ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев

Honor Magic 7 Pro станет флагманом серии Magic 7 и, как сообщается, будет оснащён ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев. Эта технология обещает улучшить процесс разблокировки, сделав его более безопасным и надёжным по сравнению с предшественниками.

Пользователь Weibo @DigitalChatStation сообщил, что в Honor Magic 7 Pro может использоваться одноточечный ультразвуковой сканер. Этот метод использует звуковые волны для создания трёхмерного изображения отпечатка пальца, что позволяет более точно и быстро разблокировать устройство.

Одноточечный ультразвуковой датчик работает даже с грязными или мокрыми пальцами, обеспечивая высокий уровень безопасности.

В отличие от оптических сканеров, которые могут ошибаться и легко обманываться, ультразвуковые устройства предлагают большую точность и надёжность.

Текущая модель Honor Magic 6 Pro использует оптический датчик, что иногда вызывает трудности с разблокировкой. Пользователи часто рекомендуют разблокировку по лицу как более надёжный вариант. С переходом на ультразвуковой датчик в Magic 7 Pro ожидается улучшение этой проблемы.

Помимо этого, Honor Magic 7 Pro, вероятно, будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и высокоскоростную беспроводную зарядку. Устройство может иметь изогнутую OLED-панель и аккумулятор такой же ёмкости, как у Magic 6 Pro — 5600 мАч.

Что касается камеры, основная и перископическая камеры могут остаться прежними, хотя ожидается, что новая модель получит обновлённую основную камеру OmniVision.