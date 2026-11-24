Компания Honor готовит к выходу на европейский рынок смартфон Magic9 Lite+. Издание 91mobiles опубликовало предварительные сведения о техническом оснащении устройства, его внешнем виде и предполагаемой розничной стоимости.

Главной особенностью новинки должен стать аккумулятор ёмкостью 9530 мА·ч с возможностью зарядки мощностью 80 Вт. Аппарат также получит 6,8-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления изображения 120 Гц.

В качестве аппаратной платформы указан процессор Snapdragon 6 Gen 5. Основную камеру с разрешением 108 Мп дополнит пятимегапиксельный сенсор. Для фронтальной камеры предусмотрена матрица на 16 Мп.

Среди других характеристик упоминаются модуль NFC, поддержка двух SIM-карт и защищённый по стандарту IP68 корпус. Начало европейских продаж ожидается в январе 2027 года по цене около 700 евро.