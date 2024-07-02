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Honor Magic V3 выйдет с Snapdragon 8 Gen 3 и АКБ на 5000 мАч с 66-ватной зарядкой

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Инсайдеры раскрывают подробности о грядущем смартфоне Honor Magic V3, который наряду с другими новинками бренда будет представлен 12 июля.

Honor Magic V3 выйдет с Snapdragon 8 Gen 3 и АКБ на 5000 мАч с 66-ватной зарядкой

Согласно последним данным, Honor Magic V3 будет работать на мощном флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. В дополнение к этому, смартфон будет поддерживать спутниковую связь и сети 5.5G.

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, а также будет поддерживаться зарядка мощностью 66 ватт. Отмечается, что новая модель будет иметь ещё более тонкий корпус в сложенном состоянии по сравнению с предыдущей версией.

Одной из ключевых особенностей Honor Magic V3 будет основная камера с 50-мегапиксельным датчиком Eagle Eye.

Кроме того, улучшения коснутся и других аспектов устройства, включая ультратонкий разъём USB Type-C и модернизированный шарнир с защитой от воды, что отсутствует в текущей модели.

Honor: Magic V3, Magic Vs3, MagicPad 2 дебютируют 12 июля в Китае

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