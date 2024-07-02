Honor: Magic V3, Magic Vs3, MagicPad 2 дебютируют 12 июля в Китае

Honor распространила тизерное изображение, в котором анонсирует скорый дебют свои новинок.

В частности, компания Honor сообщила, что 12 июля на мероприятии в Китае состоится презентация новых продуктов, в числе которых будут складные смартфоны Magic V3 и Magic Vs3, планшет MagicPad 2 и ноутбук MagicBook Air 14.

Ожидается, что Honor Magic V3 будет более тонким и легким, чем предыдущая модель Magic V2. У Magic V2 был чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 5000 мАч, и он имел толщину 9,9 мм и вес около 231 грамма.

Что касается Magic V3, то ожидается, что он будет оснащен новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и более емким аккумулятором.

Ожидается поддержка сотовой связи 5,5G и двусторонней спутниковой связи. Также была упомянута поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Конкретные детали о Magic Vs3, MagicPad 2 и MagicBook Art 14 пока не раскрыты. Ожидается, что Magic Vs3 будет доступным предложением, а MagicPad 2 будет иметь технологию AI defocus vision relief для снижения усталости глаз.