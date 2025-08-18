Главная » Новости

Honor Magic V Flip 2 получит камеру 200 МП и выйдет 21 августа

Honor продолжает развивать линейку складных смартфонов, и Magic V Flip 2 уже демонстрировался в тизерах с премиальным дизайном. Последние сведения раскрывают подробности о камере устройства, которая может сделать его конкурентом Samsung Galaxy Z Flip 7.

Новый складной смартфон Honor предложит двойную основную камеру: 200-мегапиксельный сенсор и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. Основной сенсор будет сравним с камерой Galaxy Z Fold 7, что позволяет ожидать систему камер флагманского уровня.

Помимо характеристик камеры, Magic V Flip 2 предложит несколько вариантов памяти и цвета, включая совместный дизайн с модельером Джимми Чу для одной из синих версий. Устройство получит 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2520×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5 500 мА·ч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Хотя точная информация о процессоре пока неизвестна, предполагается использование Snapdragon 8s Gen 4 или Snapdragon 8 Gen 3. Премьера Honor Magic V Flip 2 намечена на 21 августа 2025 года в Китае.

