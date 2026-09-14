Honor Magic 9 Super Edition получит батарею на 11 000 мА·ч

В сети появились новые характеристики Honor Magic 9 Super Edition, который компания готовит вместе с Magic 9 и Magic 9 Pro Max. Презентация линейки ожидается 28 сентября.

По данным инсайдера Bald Panda, смартфон оснастят плоским AMOLED-дисплеем диагональю 6,81 дюйма с разрешением 1,5K, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором ёмкостью 11 000 мА·ч. Заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт. Для охлаждения предусмотрен встроенный вентилятор.

Основная камера, согласно утечке, получит сенсоры на 200, 50 и 12 Мп, а фронтальная — на 50 Мп. При этом более ранняя информация указывала на 50-Мп главный модуль.

Смартфон также получит Android 17 с оболочкой MagicOS 11. Ожидаются версии с 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ памяти, а среди цветов заявлены жёлтый, зелёный, белый и чёрный.