Honor Magic 7 Pro получает обновление MagicOS 10 на базе Android 16

Компания Honor начала глобальное распространение MagicOS 10 для смартфонов Magic 7 Pro. Обновление весом 3,27 ГБ (версия 10.0.0.121) выходит спустя восемь месяцев после релиза Android 16 и требует 4–5 ГБ свободного места на устройстве.

Обновление включает движок производительности Turbo X с видимыми индикаторами оптимизации. Улучшения на уровне системы затрагивают параллельные операции при навигации по главному экрану, плавные анимации запуска приложений, повышение производительности камеры и более отзывчивый ввод с клавиатуры.

AI и функции связи

Появилась функция перевода звонков через настройки Honor AI. Технология AI Screenshot обучается поведению пользователя и автоматически предлагает релевантные сервисы. Обновление также позволяет напрямую обмениваться файлами с iPhone через контакт «устройство к устройству» при наличии приложения Honor Connect версии 1.1.18111 и выше на iOS. Программное обеспечение Honor WorkStation обеспечивает удобную передачу данных между Magic 7 Pro и компьютерами на Mac или Windows.

Редизайн интерфейса

Центр управления получил тёмный фон с цветными иконками и настраиваемыми макетами. Экран блокировки предлагает дополнительные стили часов с управлением через жест сжатия двумя пальцами. Режим прозрачности улучшает визуальные эффекты для виджетов и папок.

Интеграция Magic Capsule

Статус зарядки и запись экрана теперь отображаются в Magic Capsule для мониторинга в реальном времени и быстрого доступа. Анимации Long Take обеспечивают плавные переходы в приложениях Часы, Галерея и Заметки.

Дополнительные улучшения

Поддержка аудиокодека Bluetooth LHDC 5.0 и функции extra dim Android для комфортного использования. Функция Motion Sickness Relief автоматически активируется при вождении с возможностью настройки цвета точек. Интерфейс камеры получил двухрядное меню, настройку строки состояния и улучшенный просмотр видео в Галерее.

Функция скриншотов теперь позволяет захватывать плавающие окна с выбором области за один шаг, а редактируемые скриншоты можно сразу заменять на оригинальные изображения.

Проверить обновление владельцы Magic 7 Pro могут через Настройки > Система и обновления > Обновление ПО. MagicOS 10 расширяет функционал устройства значительно шире стандартных возможностей Android 16.