Honor Magic 3 может стать первым смартфоном с подэкранной камерой

Разработку новой технологии ведут многие производители смартфонов, но вот кто из них станет первым, который внедрит ее в свои смартфоны, остается загадкой.

Бренд Honor готовит новый аппарат Magic 3 и именно он, как утверждают инсайдеры, может стать первым смартфоном с подэкранной камерой. Более того, источники приводят еще и другие характеристики смартфона.

Так, например, сообщается, что устройство получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а частота обновления экрана модели составит 120 Гц.

Еще аппарату приписывают процессор Kirin 1020, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.

Кроме этого, в модели предложат быструю проводную и беспроводную зарядки.