Honor GT Pro: новые подробности о флагмане

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики ожидаемого смартфона Honor GT Pro. Хотя компания Honor ещё не подтвердила существование устройства, предполагается, что GT Pro станет значительным улучшением по сравнению с обычным Honor GT и сможет конкурировать с моделями, такими как Realme GT 7 Pro и OnePlus Ace 5 Pro.

Согласно утечке, Honor GT Pro будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite, что сделает его одним из доступных телефонов с этим процессором. Устройство получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для безопасности.

Фронтальная камера будет 50-мегапиксельной, а на задней панели появится 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Аккумулятор устройства составит около 6000 мАч, что больше, чем у стандартной модели, а быстрая зарядка мощностью 100 Вт обеспечит минимальное время простоя.

Ожидается, что Honor GT Pro будет представлен после серии Honor 400, а также сообщается о разработке складных устройств Magic V4 и Magic V2 Flip, которые могут дебютировать в июне.