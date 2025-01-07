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Honor GT Pro может выйти во втором квартале 2025 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Смартфон Honor GT Pro находится в разработке и, по предположениям, будет представлен во втором квартале 2025 года.

Новый телефон обещает значительные улучшения в производительности по сравнению со стандартной моделью GT.

Согласно данным пользователя Weibo @SmartPikachu, внешний вид Honor GT Pro не изменится сильно, но он может быть оснащен новым чипом Snapdragon 8 Elite, что обеспечит более высокую производительность.

В отличие от базовой модели, работающей на Snapdragon 8 Gen 3, GT Pro будет иметь плоский экран с разрешением 1,5K.

Honor GT — это доступный смартфон с хорошими характеристиками, включая аккумулятор на 5300 мАч, быструю зарядку на 100 Вт и двойную камеру с основной на 50 Мп. Ожидается, что GT Pro предложит еще больше преимуществ, но может быть по-прежнему доступен по разумной цене

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