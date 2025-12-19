Honor готовит запуск флагманов Win и Win RT с упором на производительность

Компания Honor объявила о подготовке к запуску флагманских смартфонов Honor Win и Win RT, ориентированных на высокую производительность. Презентация устройств запланирована на 26 декабря в Китае. Бренд опубликовал официальный постер, на котором раскрыты ключевые характеристики чипсета и результаты тестирования Honor Win в бенчмарке AnTuTu, а также подтвердились данные из отраслевых утечек.

Согласно представленным материалам, Honor Win работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип дополняют оперативная память LPDDR5x Ultra со скоростью передачи данных до 10,7 Гбит/с и флеш-накопитель стандарта UFS 4.1. По заявлению производителя, в тесте AnTuTu v10 устройство набрало 4 409 382 балла.

Honor Win получит 16 ГБ оперативной памяти, а также 16 ГБ виртуальной ОЗУ. В компании утверждают, что смартфон способен непрерывно запускать ресурсоёмкие игры на протяжении пяти часов без зависаний, падения частоты кадров и заметных подтормаживаний.

По информации инсайдера Bald Panda, Honor Win оснастят 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Утверждается, что экран будет окружён рамками шириной 1,4 мм со всех четырёх сторон. Дополнительные характеристики модели Win RT и другие детали линейки Honor пока официально не раскрывались.