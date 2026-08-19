Honor готовит складной смартфон с аккумулятором на 7000 мА·ч

Компания Honor работает над новым складным смартфоном с широким экраном и аккумулятором емкостью 7000 мА·ч. О предполагаемых характеристиках устройства сообщили инсайдеры, однако производитель эту информацию пока официально не подтвердил.

По предварительным данным, смартфон проходит тестирование с будущим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Размер внутреннего складного дисплея может составить 7,6 дюйма, а диагональ внешнего экрана — 5,5 дюйма.

Источники также сообщают о новой конструкции корпуса с горизонтально расположенным блоком камер. В него предположительно войдут три модуля, включая основную камеру с 200-мегапиксельным сенсором.

Название складного смартфона пока не раскрывается. Информации о сроках официальной презентации, начале продаж и предполагаемой стоимости устройства также нет.