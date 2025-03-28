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Honor готовит недорогой смартфон с рекордной батареей — 8000 мАч

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Китайский бренд скоро выпустит новый смартфон в сегменте недорогих устройств. Инсайдерам удалось узнать подробности об одной из новинок.

Речь идет о модели среднего ценового сегмента, который будет выделяться на фоне конкурентов рекордной емкостью аккумулятора. Если верить инсайдеру FixedFocus, Honor готовит недорогой смартфон с рекордной батареей, которая может достигать 8000 мАч.

Сейчас Honor продаёт телефоны с батареями ёмкостью 5000-6000 мАч, и новый рекорд достигнут благодаря использованию материалов с высокой плотностью.

Смартфон будет оснащён энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen и улучшенными динамиками.

Инсайдер отметил, что Honor успешно конкурирует на рынке мощных смартфонов с искусственным интеллектом, но хочет укрепить свои позиции в сегменте недорогих устройств.

Кроме этого доступного смартфона, Honor разрабатывает несколько флагманов, включая модели Honor GT Pro, Honor X60 GT, Honor 400 и складной телефон Magic V.

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