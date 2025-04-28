Honor анонсировала MagicBook Pro 16 с RTX 5070 и дисплеем 3K

Компания Honor подтвердила, что 30 апреля состоится официальный запуск нового ноутбука MagicBook Pro 16. Модель получит тонкий корпус серебристого цвета с лаконичным дизайном и логотипом «HONO» на крышке. Толщина устройства составит около 0,8 дюйма, а вес — менее 4 фунтов (около 1,8 кг).

MagicBook Pro 16 будет оснащён графическим процессором Nvidia GeForce RTX 5070 и процессором Intel Core Ultra 9, предположительно моделью Core Ultra 9 285H. В системе предусмотрена поддержка технологии Turbo X от Honor, обеспечивающей оптимизацию производительности. Суммарное тепловыделение процессора и графического ускорителя достигает 150 Вт.

Новый ноутбук получит память с пропускной способностью 8000 МТ/с, обеспечивающую быструю обработку данных. Экран устройства — 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3072 × 1920 пикселей), частотой обновления 165 Гц и яркостью до 500 нит. Honor обещает естественную цветопередачу и плавность визуальных эффектов.

Особое внимание компания уделяет системе охлаждения: по заявлению производителя, MagicBook Pro 16 будет оставаться тихим даже при высокой нагрузке. Ожидается, что полные характеристики и цены будут раскрыты на официальной презентации 30 апреля.