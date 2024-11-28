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Honor анонсировал запуск молодежного смартфона с интересным дизайном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Honor готовится к запуску нового смартфона из серии GT, который будет ориентирован на молодое поколение.

Honor анонсировал запуск молодежного смартфона с интересным дизайном

Основной особенностью устройства станет нестандартный модуль камеры, вдохновленный спортивным и геймерским дизайном.

Презентация новинки запланирована на декабрь. Утечки информации показывают рендеры с «клинковым» модулем камеры, который выделяется своим дизайном. Смартфон получит основную камеру на 50 Мп с крупным сенсором серии IMX9xx, что обещает высокую детализацию и улучшенную работу в условиях низкой освещенности.

Honor анонсировал запуск молодежного смартфона с интересным дизайном

Honor оснастит устройство процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит высокую производительность и поддержку ресурсоемких приложений, включая игры.

Экран с разрешением 1.5K и технологией LTPS создаст комфортные условия для работы и развлечений, а защита глаз повысит безопасность использования.

Смартфон будет иметь аккумулятор с высокоплотной кремниевой батареей, что обеспечит длительное время работы без подзарядки.

Honor также планирует выпустить 11,5-дюймовый планшет среднего ценового сегмента в декабре, который будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8350 и экраном с высокой частотой обновления.

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