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Honor анонсировал смартфонов 400 и 400 Pro с камерами на 200 Мп и ИИ-функциями

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Компания Honor официально представила новые модели смартфонов — Honor 400 и Honor 400 Pro. Обе новинки получили основную камеру разрешением 200 мегапикселей и оснащены современными функциями на базе искусственного интеллекта, включая распознавание дипфейков, интеллектуальное удаление объектов и видеоредактирование.

Honor анонсировал смартфонов 400 и 400 Pro с камерами на 200 Мп и ИИ-функциями

Флагманский Honor 400 Pro построен на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено изогнутым 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 5 000 нит. Смартфон защищён от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и поддерживает 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Производитель утверждает, что аккумулятор на 5300 мА·ч сохраняет до 80% ёмкости после 1200 циклов.

Honor 400 получил чип Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ ОЗУ, плоский 6,55-дюймовый дисплей и те же 200 Мп в основной камере с оптической стабилизацией. Телефото-объектив отсутствует, цифровое увеличение реализовано программно. Зарядка — 66-ваттная, степень защиты — IP65.

Обе модели работают на Android 15 и получат до шести лет обновлений системы и патчей безопасности. Продажи стартуют 24 мая. В Европе цена Honor 400 Pro составит 799 евро (примерно 72 000 рублей), базовая модель Honor 400 обойдётся от 499 евро (около 45 000 рублей).

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