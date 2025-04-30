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Honor 400 и 400 Pro получили сертификацию 3C: раскрыты характеристики

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Honor официально подтвердила сертификацию двух своих новых смартфонов — Honor 400 и 400 Pro — на китайской платформе 3C. Модели с номерами DNN-AN00 и DNP-AN00 были одобрены для выпуска, и теперь стали известны некоторые их ключевые характеристики.

Honor 400 и 400 Pro будут поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт и 90 Вт соответственно. Ожидается, что Honor 400 будет оснащен 6,55-дюймовым OLED LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, в то время как более продвинутая версия, Honor 400 Pro, получит экран с диагональю 6,7 дюйма и четырьмя изгибами.

Honor 400 и 400 Pro получили сертификацию 3C: раскрыты характеристики

Модели будут работать на чипах Snapdragon — стандартная версия на Snapdragon 7 Gen 3 или Gen 4, а Pro-версия на более мощном Snapdragon 8 Gen 3. Камера обеих моделей порадует пользователей 200-мегапиксельным сенсором, в то время как 400 Pro также получит дополнительную 50-мегапиксельную телефотокамеру.

Обе новинки получат металлический корпус и аккумуляторы нового поколения, емкостью, вероятно, 7000 мАч. Ожидается, что Honor 400 и 400 Pro будут представлены в мае в Китае.

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