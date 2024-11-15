Honor 300 будет поддерживать функцию спутниковых SMS-сообщений

Китайская компания Honor сертифицировала новый смартфон, который пока проходит номером модели AMP-AN10. Устройство было зарегистрировано в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Смартфон станет флагманом серии Honor 300, который дебютирует в следующем месяце.

В отличие от предыдущих моделей, в новой линейке могут быть три версии: стандартная, Pro и Pro+. Модель AMP-AN10 уже появилась в базе данных MIIT, и инсайдеры предполагают, что это Honor 300 Pro+, который выйдет в декабре.

Согласно информации, новый телефон поддерживает функцию спутниковых SMS-сообщений Beidou. Эта функция очень полезна, так как позволяет отправлять сообщения даже без подключения к сети, что особенно важно в экстренных ситуациях. Пользователи смогут общаться с близкими, находясь в удалённых или труднодоступных местах.