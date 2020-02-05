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Honor 20 Lite с камерой на 48-Мп оценили в РФ в 14 990 рублей

05.02.2020 13:40

Бренд Honor официально анонсировал новый смартфон для российского рынка.
Речь идет о модели под названием Honor 7S, а по сути это улучшенная версия смартфона Honor 20 Lite.

Живые продажи новинки в России стартуют 14 февраля, а с 7 февраля на него начнут принимать заказы. Оценили аппарат в 14 990 рублей, а предлагаться он будет в четырех вариантах окраса корпуса, среди которых градиентный сине-фиолетовый, черный, белый и переливающийся ультрамарин.

В период предзаказа в подарок к смартфону предложат на выбор несколько подарков, среди которых беспроводные наушники, умный браслет, а также внешний аккумулятор.

В то время как в европейской версии смартфона предлагается 24-Мп камера, у российского варианта будет 48-Мп камера.

При этом фронтальная камера получила модуль на 24 Мп, против 32 Мп у модификации для Европы. В остальном характеристики совпадают, а это 6,15-дюймвый экран, процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также АКБ на 3 340 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт.

Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели, а еще смартфон имеет модуль NFC. Работает модель под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой.

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