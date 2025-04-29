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Hongqi ведет испытания летающего автомобиля Tianyan 1 в 2025 году

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Китайская компания Hongqi анонсировала начало летных испытаний своего летающего автомобиля Tianyan 1 уже в 2025 году. Новинка представляет собой двухмодульное транспортное средство с разъемной конструкцией, включающей наземное шасси и воздушный модуль с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Автомобиль оснащен системой голосового и визуального взаимодействия с водителем, способен развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать до 200 км без подзарядки.

Hongqi ведет испытания летающего автомобиля Tianyan 1 в 2025 году

Tianyan 1 был представлен на международном автосалоне в Шанхае вместе с другими новинками Hongqi, включая электромобили Tiangong 05 и Tiangong 06, а также концепт внедорожника. В компании подчеркнули, что летающий автомобиль сочетает в себе возможности наземного и воздушного транспорта, где воздушный модуль поднимается в воздух, а шасси обеспечивает передвижение по земле. Первый полет Tianyan 1 ожидается в текущем году, что соответствует заявленным планам производителя.

Данная разработка отражает стремление Hongqi к инновациям и расширению модельного ряда за счет современных технологичных решений, отвечающих растущим требованиям рынка. Внедрение летающего автомобиля может стать важным этапом в развитии городской мобильности и транспортных систем будущего.

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