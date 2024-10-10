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Honda сделает механическую коробку передач для своих электрокаров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Honda анонсировала создание синтетической механической коробки передач (МКПП) для своих электрических автомобилей.

Эта новая система будет имитировать звуки двигателя и процесс переключения передач, включая педаль сцепления.

На недавнем мероприятии был представлен концепт, который воспроизводит звуки таких моделей, как Honda S2000 и NSX, на испытательном полигоне в Японии.

Хотя разработчики подчеркивают, что система не сможет полностью воспроизвести ощущения от настоящего механического переключения, она станет интересным дополнением к спортивным электромобилям Honda.

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