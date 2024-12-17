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HMD выпустила смартфон для фанатов футбольного клуба «Барселона»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Финская компания HMD представила новый смартфон в ярком цвете Blue Topaz, созданный в сотрудничестве с футбольным клубом «Барселона». В подарок к устройству прилагается шарф с символикой команды.

HMD выпустила смартфон для фанатов футбольного клуба «Барселона»

Этот смартфон принадлежит к линейке Skyline, известной своей ремонтопригодностью. Модель поддерживает технологию Gen2, что позволяет пользователям легко заменять комплектующие всего за 10 минут с помощью отвертки.

Смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, дополнительной кнопкой для персональных задач и датчиком жестов для съемки без рук.

HMD выпустила смартфон для фанатов футбольного клуба «Барселона»

Внутри устройства — 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, процессор Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Экран размером 6,5 дюйма имеет разрешение FHD+, частоту 144 Гц и защитное стекло Gorilla Glass 3. Камера включает основной сенсор на 108 Мп, широкоугольный на 8 Мп и телеобъектив на 50 Мп.

Стоимость смартфона составляет 400 фунтов стерлингов или 52 500 рублей.

HMD выпустила смартфон для фанатов футбольного клуба «Барселона»

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