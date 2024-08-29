HMD представила кнопочную раскладушку Barbie Phone с зеркалом и стразами

Компания HMD представила новый телефон под названием Barbie Phone — кнопочный телефон-раскладушка с минимальными функциями. Устройство будет доступно с октября по цене $129.

Внешняя крышка устройства представляет собой зеркало, а поставляться оно будет в коробке, выполненной в виде шкатулки. Кроме этого, в комплекте предложат наклейки, стразы, шнурок из бусин и два дополнительных чехла.

Что касается характеристик телефона, то Barbie Phone работает на платформе S30+, поддерживает 4G LTE, имеет 128 МБ встроенной памяти и слот для карт microSD до 32 ГБ.

У него есть два экрана: основной 2,8 дюйма и внешний 1,77 дюйма. Также предусмотрены Bluetooth 5.0, USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.

Телефон оснащён VGA-камерой с вспышкой, двумя слотами для SIM-карт и аккумулятором ёмкостью 1450 мАч, который обеспечивает до 9 часов разговора.

Платформа S30+ не позволяет устанавливать сторонние приложения, что делает этот телефон подходящим для тех, кто хочет отдохнуть от смартфона.