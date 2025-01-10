HMD представила брелок для спутниковой связи

Бренд HMD анонсировал новый компактный гаджет, напоминающий брелок, который позволяет смартфонам использовать спутниковую связь.

Этот девайс обеспечивает возможность обмена текстовыми сообщениями, определения местоположения и активации режима SOS в местах, где нет мобильной сети.

Спутниковая метка HMD OffGrid может отправлять и получать SMS до 140 символов через спутниковую связь на любом смартфоне с установленным приложением OffGrid.

Она также позволяет отслеживать местоположение пользователя, что особенно важно для экстренных ситуаций, когда можно быстро активировать кнопку SOS для вызова помощи.

Устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP68 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. В HMD OffGrid встроены динамик и датчики GPS, а его автономность составляет около трех дней.

Гаджет стоит 200 долларов, а подписка на безлимитные SMS обойдется в 140 долларов в год, в то время как план с 350 сообщениями стоит 80 долларов в год.