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HMD представила брелок для спутниковой связи

Автор На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

Бренд HMD анонсировал новый компактный гаджет, напоминающий брелок, который позволяет смартфонам использовать спутниковую связь.

HMD представила брелок для спутниковой связи

Этот девайс обеспечивает возможность обмена текстовыми сообщениями, определения местоположения и активации режима SOS в местах, где нет мобильной сети.

Спутниковая метка HMD OffGrid может отправлять и получать SMS до 140 символов через спутниковую связь на любом смартфоне с установленным приложением OffGrid.

Она также позволяет отслеживать местоположение пользователя, что особенно важно для экстренных ситуаций, когда можно быстро активировать кнопку SOS для вызова помощи.

HMD представила брелок для спутниковой связи

Устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP68 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. В HMD OffGrid встроены динамик и датчики GPS, а его автономность составляет около трех дней.

Гаджет стоит 200 долларов, а подписка на безлимитные SMS обойдется в 140 долларов в год, в то время как план с 350 сообщениями стоит 80 долларов в год.

HMD представила брелок для спутниковой связи

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