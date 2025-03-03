HMD и Xplora представили смартфон HMD Fusion X1 для подростков

Компании HMD и Xplora представили специальный смартфон HMD Fusion X1 для подростков, оснащённый функциями безопасности. Эти функции помогают родителям контролировать использование телефона и защищать детей от опасностей.

Смартфон был представлен на выставке MWC 2025 и является частью нового проекта HMD по созданию смартфонов для детей. Разработка началась после опроса 25 000 родителей и детей, показавшего, что многие дети сталкиваются с угрозами в интернете и реальной жизни.

HMD Fusion X1 является улучшенной версией модульного HMD Fusion, выпущенного в 2024 году. Отличие заключается в специальном программном обеспечении, позволяющем контролировать использование телефона.

С начальной подпиской за 4,99 евро родители могут настраивать оповещения о местоположении, контролировать приложения и управлять экранным временем.

Кроме того, они могут видеть местоположение своего ребёнка и сохранять безопасную зону. Также предусмотрены экстренный вызов SOS и уведомления о низком заряде аккумулятора.

HMD Fusion X1 оснащён 108-мегапиксельной задней камерой и дополнительными чехлами. Информация о ценах и доступности пока не объявлена, но заинтересованные покупатели могут зарегистрироваться на сайте HMD для получения обновлений.