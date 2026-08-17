HMD готовит обновлённую версию бюджетного кнопочного телефона 102 4G Pro

Компания HMD, по данным утечки, готовит к выпуску новый бюджетный кнопочный телефон, ориентированный на пользователей, которым нужно простое и надёжное устройство для звонков и базовых функций. Информацию о модели HMD 102 4G Pro раскрыл инсайдер smashx_60 — устройство представляет собой доработанную версию существующей модели HMD 102 4G.

Главным нововведением станет поддержка двух SIM-карт в режиме двойного ожидания с LTE, что позволит держать активными сразу две линии связи с более чёткой голосовой связью и доступом к базовому интернету — удобное решение для тех, кому не нужен полноценный смартфон. Габариты корпуса останутся компактными, устройство получит защиту по стандарту IP52 от пыли и брызг, а спереди разместится 2-дюймовый LCD-экран с разрешением 160×120 пикселей. Заметно улучшится и основная камера — её разрешение вырастет до 0,3 МП против 0,08 МП у базовой модели.

В основе устройства — процессор Unisoc 8910FF-S, при этом объём оперативной памяти увеличится с 16 до 24 МБ, а встроенное хранилище удвоится — с 24 до 48 МБ. Ёмкость аккумулятора возрастёт с 1000 до 1200 мАч, что должно улучшить показатели автономности в режиме ожидания и разговора. Несмотря на эти изменения, телефон останется в категории сверхдоступных кнопочных устройств, лишь избавившись от части ограничений базовой версии.

Среди прочих заявленных особенностей — поддержка карт microSD, Bluetooth, разъём для наушников 3,5 мм и операционная система S30+ с привычным простым набором функций, включая MP3-плеер и игры вроде «Змейки». Версия Pro, судя по всему, рассчитана на рынки, где по-прежнему востребованы прочные и долговечные простые телефоны — как в качестве второго устройства, так и для пользователей старшего возраста.

Цена и точные сроки выхода новинки пока не подтверждены официально, поскольку информация основана на утечке данных. Тем не менее, заявленные改进 говорят о том, что HMD постепенно совершенствует линейку недорогих кнопочных телефонов с LTE, делая её более функциональной для пользователей с двумя SIM-картами.