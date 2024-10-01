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HMD Global сняла телефоны Nokia с продажи в Европе

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Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, больше не продает смартфоны под этой маркой в Европе.

Блог Nokiamob обратил внимание на то, что устройства Nokia исчезли с европейского сайта HMD, и остались только девайсы под брендом HMD, такие, как HMD Fusion и Skyline. По информации блога, запасы гаджетов Nokia на складах закончились.

Телефоны Nokia всё еще доступны в некоторых регионах, таких как Азия, Африка, Ближний Восток, Австралия, Новая Зеландия и Латинская Америка. Однако ожидается, что запасы и там скоро иссякнут.

Исчезновение смартфонов связано с тем, что HMD прекратила их производство и разработку новых моделей Nokia, сосредоточив усилия на устройствах под собственным брендом. Это заявление было сделано в начале 2024 года.

Важно отметить, что финская корпорация Nokia продала права на свои телефоны, но продолжает владеть множеством патентов в области технологий и активно защищает свои права в суде.

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