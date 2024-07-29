HMD Global скоро представит ещё один телефон HMD 225 4G

Предположительно HMD Global готовит новый ребрединг, судя по информации, которая оказалась в сети.

Инсайдер в социальной сети сообщил, что на рынке скоро появится новый телефон HMD 225 4G. Телефон будет иметь небольшой 2,4-дюймовый IPS-дисплей с максимальной яркостью 400 нит.

Характеристики включают использование чипсета Unisoc T107, который часто применяется в многофункциональных телефонах начального уровня.

Камера модели будет с одним 2-мегапиксельным сенсором, способным записывать видео в формате HD. Емкость памяти и оперативной памяти пока остаются неизвестными, но предполагается, что они будут на низком уровне, учитывая целевую аудиторию устройства.

В отношении подключений, ожидается наличие Bluetooth 5.0, 4G LTE для доступа в Интернет, слота для двух SIM-карт, 3,5-мм разъема для наушников, FM-радио и степени защиты IP52 от пыли и воды.

Спецификации HMD 225 4G, просочившиеся в сеть, практически идентичны спецификациям Nokia 225 4G, что может указывать на возможный ребрендинг.