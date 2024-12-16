HMD Global обновила Nokia 105 4G и Nokia 110 4G, они получили USB-C

HMD Global анонсировала в Европе обновлённые версии кнопочных телефонов Nokia 105 4G и Nokia 110 4G.

Новые телефоны сохраняют классический дизайн, но с некоторыми изменениями. На задней панели теперь присутствует обновлённая надпись «HMD — производители телефонов Nokia» и логотип компании, что повышает узнаваемость бренда. Модуль камеры был упрощён и вернулся к дизайну предыдущих моделей.

Одним из ключевых обновлений является переход на зарядный порт USB-C, что соответствует требованиям ЕС и обеспечивает удобство для пользователей. Оба устройства поддерживают две SIM-карты, 4G, VoLTE HD, FM-радио, имеют аккумулятор ёмкостью 1450 мАч и фонарик, который можно включить одним нажатием.

Телефоны оснащены 1,77-дюймовым TFT-экраном с разрешением 120×160 пикселей и работают на процессоре Unisoc T107, что обеспечивает стабильную работу при выполнении основных функций. Nokia 110 4G 2-го поколения имеет заднюю камеру с разрешением QVGA, в то время как Nokia 105 4G не оснащён камерой, что делает его более простым и надёжным устройством.

Что касается цветовых решений, Nokia 105 4G доступен в классическом чёрном варианте, а Nokia 110 4G представлен в ярко-синем и фиолетовом цветах.

Хотя HMD Global ещё не объявила официальные цены, телефоны уже появились на некоторых европейских сайтах, что указывает на скорый запуск.