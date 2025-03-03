HMD анонсировала два телефона для фанатов ФК «Барселона»

После подписания партнерского соглашения с ФК «Барселона» в 2024 году компания HMD представила два новых телефона, ставших мобильными устройствами клуба. Это смартфон HMD Barça Fusion и кнопочный телефон HMD Barça 3210, созданные специально для поклонников команды.

На выставке MWC 2025 были представлены эти устройства. HMD Barça Fusion — это специализированная версия смартфона HMD Fusion, ориентированная на подростков.

Устройство сохраняет основные характеристики оригинала и достижения с достижениями чехлами, на которых в восстановлении используются одиннадцать игроков «Барселоны», светящиеся под ультрафиолетом. Также на смартфоне установлены обои с изображением клуба и приветственными сообщениями от игроков.

Для тех, кто предпочитает кнопочные телефоны, представлен HMD Barça 3210, основанный на популярной модели Nokia 3210. Этот телефон будет доступен в цветах Blau и Grana, отражающих цвета ФК «Барселона», а на задней панели будет размещён логотип клуба.

В HMD Barça 3210 также предусмотрены скрытые сообщения от игроков, пользовательские обои и специальная версия классической игры Snake с тематикой клуба.

Пока HMD не сообщила о ценах и доступности этих новинок.