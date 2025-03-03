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HMD анонсировала два телефона для фанатов ФК «Барселона»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

После подписания партнерского соглашения с ФК «Барселона» в 2024 году компания HMD представила два новых телефона, ставших мобильными устройствами клуба. Это смартфон HMD Barça Fusion и кнопочный телефон HMD Barça 3210, созданные специально для поклонников команды.

HMD анонсировала два телефона для фанатов ФК «Барселона»

На выставке MWC 2025 были представлены эти устройства. HMD Barça Fusion — это специализированная версия смартфона HMD Fusion, ориентированная на подростков.

Устройство сохраняет основные характеристики оригинала и достижения с достижениями чехлами, на которых в восстановлении используются одиннадцать игроков «Барселоны», светящиеся под ультрафиолетом. Также на смартфоне установлены обои с изображением клуба и приветственными сообщениями от игроков.

HMD анонсировала два телефона для фанатов ФК «Барселона»

Для тех, кто предпочитает кнопочные телефоны, представлен HMD Barça 3210, основанный на популярной модели Nokia 3210. Этот телефон будет доступен в цветах Blau и Grana, отражающих цвета ФК «Барселона», а на задней панели будет размещён логотип клуба.

В HMD Barça 3210 также предусмотрены скрытые сообщения от игроков, пользовательские обои и специальная версия классической игры Snake с тематикой клуба.

Пока HMD не сообщила о ценах и доступности этих новинок.

HMD анонсировала два телефона для фанатов ФК «Барселона»

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