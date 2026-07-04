Hisense выпустила бюджетные игровые мониторы с частотой 180 Гц от 5 111 рублей

Компания Hisense представила на китайском рынке новую линейку доступных мониторов начального уровня — серию N3G Pro. Модели выпускаются в двух вариантах диагонали — 23,8 и 27 дюймов — и ориентированы на пользователей, которым нужна высокая частота обновления экрана при ограниченном бюджете.

Обе версии получили разрешение Full HD и частоту обновления 180 Гц. Продажи стартуют 9 июля: 23,8-дюймовая модель на старте будет стоить 449 юаней (около 5 111 рублей по текущему курсу ЦБ), а 27-дюймовая — 549 юаней (около 6 249 рублей).

В обеих моделях используются IPS-панели, при этом коэффициент контрастности составляет 1500:1 — выше стандартных для этого типа матриц 1000:1, что обеспечивает более глубокий чёрный цвет и лучшую видимость в тёмных сценах. Максимальная яркость — 300 нит, что соответствует стандартным показателям для использования в помещении. Для игр частота 180 Гц дополнена технологией Adaptive Sync для устранения разрывов изображения, а также функцией MPRT для снижения размытия при динамичных сценах.

Что касается цветопередачи, мониторы охватывают 99% цветового пространства sRGB и 90% палитры DCI-P3 при 8-битной глубине цвета, что обеспечивает достаточно точную передачу оттенков для повседневных задач и просмотра медиаконтента.

Также в устройствах реализована аппаратная технология снижения синего света: вместо программного фильтра с выраженным жёлтым оттенком изображения используется прямая корректировка светового спектра для уменьшения нагрузки на глаза. Для предотвращения мерцания экрана применяется DC-диммирование. Обе технологии сертифицированы TÜV Rheinland.

Конструктивно мониторы выполнены просто: с трёх сторон рамки узкие, около 1,6 мм, что удобно при использовании двух мониторов рядом. Комплектная подставка позволяет регулировать только наклон экрана — в диапазоне от -5 до 20 градусов.

При этом на задней панели предусмотрено стандартное крепление VESA 75×75 мм, позволяющее устанавливать монитор на кронштейн стороннего производителя для настройки высоты и поворота. Из портов доступны только один HDMI и один DisplayPort, питание осуществляется через внешний блок.

Программная часть включает стандартные функции — улучшение отображения тёмных сцен и предустановленные режимы для игр и просмотра фильмов.