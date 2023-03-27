Hisense представила новые флагманские телевизоры E8K TV с MiniLED-экранами

Hisense показала новую флагманскую серию телевизоров, пока в ней есть только два размера – 85 и 100 дюймов.

Hisense TV E8K получили 8К экраны с глубиной цвета 16 бит, панель способна перекрыть 99% цветовой гаммы DCI-P3.

Также она поддерживает технологии Dolby Vision, HDR 10 и IMAX.

В новинке установлены MiniLED панели с частотой обновления 60 Гц при просмотре 8К видео и 144 Гц при запуске видео в разрешении 4К.

Помимо этого в телевизорах есть автоматическое определение игровых консолей, и сообщается, что в игровом режиме будет автоматически включатся плавность, а благодаря встроенным технологиям ALLM и VRR время отклика пикселя будет составлять 1 мс.

Также MiniLED экраны обеспечат максимально глубокий черный цвет и пиковую яркость 1600 нит.

В основе телевизора лежит процессор MediaTek MT9653 и 4 ГБ оперативной памяти, в зависимости от версии постоянной памяти будет 64 или 128 ГБ. Не стала китайская компания экономить и на звуке, ведь флагманские панели получили акустическую систему 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos.

В Китае Hisense TV E8K с диагональю 85-дюймов стоит 12 999 юаней, что в пересчете составляет 145 тыс. рублей, а 100-дюймовая панель оценивается в 22 999 юаней – 257 тыс. рублей. Пока новинки доступны по предзаказу.