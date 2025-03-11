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Hisense и TCL обвинили в обмане из-за отсутствия квантовых точек в QLED-телевизорах

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В начале месяца в США был подан коллективный иск против Hisense USA, обвиняющий компанию в заблуждении потребителей при рекламе своих QLED-телевизоров с использованием технологии квантовых точек. Теперь аналогичные обвинения выдвинуты и против TCL.

Истцы утверждают, что в телевизорах Hisense и TCL квантовые точки либо полностью отсутствуют, либо их количество недостаточно для значительного улучшения качества изображения.

Калифорниец Стефан Херрик подал иск против TCL после покупки 55-дюймового телевизора, который не оправдал его ожиданий.

Он считает, что, если бы знал о реальном содержании квантовых точек, не купил бы устройство или заплатил бы меньше. Аналогичный иск против Hisense подал житель Нью-Йорка Роберт Мациос, который также не нашел подтверждений заявленным характеристикам.

Кроме того, южнокорейская компания Hansol Chemical подала иск против TCL, утверждая, что независимые испытания показали отсутствие ключевых элементов квантовых точек в телевизорах. TCL опубликовала результаты своих тестов, но эксперты считают, что их количество слишком мало для влияния на качество изображения.

Если иски будут удовлетворены, TCL и Hisense могут столкнуться с серьезными финансовыми и репутационными последствиями, включая необходимость выплатить компенсации и пересмотреть свои маркетинговые стратегии.

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