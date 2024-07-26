Главная » Новости

Хинштейн: до 70% может снизиться скорость загрузки YouTube уже через неделю

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Депутат Госудумы Александр Хинштейн предупредил о намеренном замедлении скорости YouTube к концу следующей недели, причем скорость ПК-версии может упасть до 40% к концу текущей недели и до 70% на следующей, хотя пользователи мобильного приложения не почувствуют ограничений.

По его словам, это давление на администрацию платформы, а не на пользователей России.

Согласно информации от компании «Ростелеком», ухудшение качества загрузки видео YouTube уже ощущается, в частности из-за того, что с 2022 года платформа не обновляет и не развивает свое оборудование на территории России, особенно в отношении видео высокого разрешения.

Проблемы с работой системы Google Global Cache, предназначенной для ускорения загрузки данных, оказывают влияние на пользователей всех российских операторов.

Депутат подчеркнул, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит от самой платформы и ее соблюдения законов. В Совете Федерации ранее подтвердили, что блокировки YouTube на территории России не планируется, как заявил глава комиссии по информполитике Алексей Пушков.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.