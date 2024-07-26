Хинштейн: до 70% может снизиться скорость загрузки YouTube уже через неделю

Депутат Госудумы Александр Хинштейн предупредил о намеренном замедлении скорости YouTube к концу следующей недели, причем скорость ПК-версии может упасть до 40% к концу текущей недели и до 70% на следующей, хотя пользователи мобильного приложения не почувствуют ограничений.

По его словам, это давление на администрацию платформы, а не на пользователей России.

Согласно информации от компании «Ростелеком», ухудшение качества загрузки видео YouTube уже ощущается, в частности из-за того, что с 2022 года платформа не обновляет и не развивает свое оборудование на территории России, особенно в отношении видео высокого разрешения.

Проблемы с работой системы Google Global Cache, предназначенной для ускорения загрузки данных, оказывают влияние на пользователей всех российских операторов.

Депутат подчеркнул, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит от самой платформы и ее соблюдения законов. В Совете Федерации ранее подтвердили, что блокировки YouTube на территории России не планируется, как заявил глава комиссии по информполитике Алексей Пушков.