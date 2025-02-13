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Hi-Tech: стоимость iPhone 16 в РФ упала до 70 тысяч рублей

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iPhone 16 стал самой доступной моделью в линейке Apple 2024 года. Его цена, которая в декабре 2024 года составляла около 85 тыс. рублей, к февралю 2025 года снизилась до 70–75 тыс. рублей, что составляет снижение на 10%.

На старте продаж осенью 2024 года за новый смартфон просили от 114 тыс. рублей.

Напомним, именно базовая модель iPhone получила серьезные внешние изменения, когда был переработан основной блок камеры с датчиками расположенными вертикально, при этом сам блок стал более компактным.

Помимо этого в смартфоне добавили кнопку действия вместо привычного переключателя беззвучного режима и сенсорную кнопку Camera Control для управления камерой.

Основная камера теперь состоит из 48 Мп датчика и ультраширокоугольного 12 Мп сенсора изображения. Фронтальная камера в iPhone 16 на 12 Мп.

Hi-Tech: стоимость iPhone 16 в РФ упала до 70 тысяч рублей

Источник: Hi-Tech

iPhone 16
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