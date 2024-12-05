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Hi-Tech Mail: популярный в РФ базовый iPhone 14 подешевел уже на 25%

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Стоимость одного из наиболее доступных iPhone в России за последние полгода уменьшилась на 25%, на что обратил внимание портал Hi-Tech Mail.

iPhone 14 был выпущен в 2022 году и по-прежнему доступен на официальном сайте компании.

Летом 2023 года цена на iPhone 14 варьировалась от 65 до 70 тысяч рублей, а в настоящее время она составляет около 52–60 тысяч рублей. Изначально смартфон стоил более 85 тысяч рублей.

У него 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц и керамическое покрытие Ceramic Shield. Корпус защищён от пыли и воды по стандарту IP68.

Среди ключевых характеристик iPhone 14 можно выделить основную и ультраширокоугольную камеры по 12 МП каждая, а также чип Apple A15 Bionic с 5-ядерным графическим процессором.

 

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