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Hi-Tech Mail: iPhone 13 в России подешевел до 40 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 172 Опубликовано

В России цена на iPhone 13 значительно снизилась, и теперь его можно купить по цене от 40 000 рублей. Хотя Apple сняла эту модель с продажи, базовые версии смартфона по-прежнему востребованы среди покупателей, пишет Hi-Tech Mail.

iPhone 13, выпущенный в 2021 году, стал очень популярным и в 2024 году занял второе место по продажам в стране, уступая только iPhone 11.

Магазины предлагают как новые, так и восстановленные модели. Первоначальная цена iPhone 13 составляла 79 000 рублей, но сейчас новые версии стоят около 63-65 тысяч, а восстановленные — всего 42-45 тысяч рублей.

Смартфон оснащен ярким Super Retina XDR экраном, мощным чипом Apple A15 Bionic и улучшенной камерой с разрешением 12 Мп. Обновленный дизайн камер также был использован в последующих моделях iPhone 14 и 15.

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