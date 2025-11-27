Поставки чипов памяти DRAM замедляются, но цены идут вверх на 45–50%

Мировые поставщики оперативной памяти значительно увеличили выручку по итогам третьего квартала. По данным аналитиков TrendForce, рынок DRAM в денежном выражении вырос на 30,9% и достиг 41,4 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что существенный рост начался ещё осенью, однако в текущем квартале поставки могут замедлиться из-за дефицита. При этом выручка производителей продолжит увеличиваться благодаря новому витку подорожания. Контрактные цены на массовую память DRAM, по прогнозам, поднимутся сразу на 45–50% относительно третьего квартала.

Лидерами рынка по-прежнему остаются Hynix, Samsung и Micron. При этом Hynix потеряла часть доли в квартальном выражении, тогда как Micron, наоборот, смогла её увеличить.