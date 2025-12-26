Intel Core Ultra 7 270K Plus прошел тест PassMark с приростом до 10%

В базе тестов PassMark появился процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus, который продемонстрировал более высокую производительность по сравнению с Core Ultra 7 265K. Согласно опубликованным данным, преимущество новинки в многоядерных задачах достигает примерно 9–10%.

В многоядерном тесте CPU Mark Core Ultra 7 270K Plus набрал около 64 360 баллов, тогда как результат Core Ultra 7 265K составил порядка 58 700 баллов. В однопоточном режиме разрыв оказался менее заметным: около 5075 баллов у 270K Plus против примерно 4920 баллов у 265K, что соответствует приросту на уровне 3%.

Разница в производительности объясняется конфигурацией процессоров. Core Ultra 7 270K Plus получил 24 ядра, включая 8 производительных и 16 энергоэффективных, тогда как Core Ultra 7 265K располагает 20 ядрами. Кроме того, у новой модели увеличен объем кэш-памяти, что по характеристикам сближает её с более старшим Core Ultra 9 285K. По данным PassMark, 270K Plus уступает флагманской модели лишь несколько процентов.

В настоящее время в базе PassMark зафиксированы результаты только двух образцов Core Ultra 7 270K Plus, поэтому показатели могут быть скорректированы по мере появления новых тестов. Официальный анонс обновлённой линейки Arrow Lake Refresh ожидается на выставке CES 2026, где станет ясно, насколько стабильным окажется зафиксированный прирост производительности в реальных задачах.