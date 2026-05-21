Hardkernel представила одноплатный компьютер Odroid-H5

Hardkernel выпустила новый одноплатный компьютер Odroid-H5. Устройство построено на процессоре Intel Core i3-N300 и предназначено для использования в качестве компактного мини-сервера или домашней системы хранения данных.

Главной особенностью модели стали четыре разъёма M.2 для подключения накопителей, а также наличие 10-гигабитного сетевого порта RJ45.

Плата оснащена одним слотом памяти DDR5 SO-DIMM, контактной площадкой для eMMC-накопителя, портом HDMI 2.0 и двумя интерфейсами DisplayPort 1.2.

Кроме того, устройство получило три USB-порта со скоростью 480 Мбит/с, один USB-порт на 5 Гбит/с и 24-контактный многофункциональный интерфейс для подключения периферии.

Размеры Odroid-H5 составляют 120 на 120 миллиметров.

Стоимость новинки в Китае заявлена на уровне около 1200 юаней, что составляет примерно 175 долларов.