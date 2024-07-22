Характеристики Pixel 9 Pro XL раскрыты на «живых» фотоснимках устройства

В интернете появились новые фотографии включенного смартфона Google Pixel 9 Pro XL. Это позволило узнать не только детали дизайна, но и некоторые характеристики устройства.

На фото видно, что экран окружен тонкими рамками, и на экране FastBoot отображается частичный список характеристик.

Судя по этим данным, устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти (LPDDR5 от Samsung) и 256 ГБ внутренней памяти того же бренда.

Также известно, что модемом будет Samsung Exynos 5400. Хотя часть информации на фото была закрашена, сканер штрихкодов распознал некоторые данные, включая IMEI, серийный номер и SKU (уникальный код товара).

Интересно отметить, что упомянутый SKU уже был обнаружен в сети, и он связан с неким смартфоном Google, который уже получил сертификацию от регулятора FCC.

Уже известно, что Google Pixel 9 Pro XL будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1344×2992 пикселя, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Новые смартфоны будут представлены официально уже в следующем месяце.