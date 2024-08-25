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Характеристики нового Honor Magic 7 Pro просочились в сеть до анонса

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Бренд Honor планирует представить новый смартфон Magic 7 Pro  только в ноябре, но в китайской социальной сети распространили изображение с характеристиками устройства.

Характеристики нового Honor Magic 7 Pro просочились в сеть до анонса

К нему стоит относится осторожно, хотя возможно информация может оказаться правдивой. Если верить данным, Honor Magic 7 Pro будет оснащен 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Ожидается, что экран будет иметь четырехугольные загнутые края и поддерживать технологию 8T LTPO.  Внутри устройства, вероятно, будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 4, работающий в паре с хранилищем UFS 4.0 и оперативной памятью LPDDR5X.

Также указаны характеристики камер, где заявлен 50-мегапиксельный фронтальный модуль с функцией 3D-определения глубины.

На задней панели разместится тройная камера, включающая 50-мегапиксельный основной сенсор OmniVision OV50H, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив periscope, который может быть основан на IMX882 или Samsung HP3 разрешением 200 мегапикселей.

Аккумулятор установят емкостью 5800 мАч, использующий технологию третьего поколения Qinghai Lake battery. Ожидается поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на уровне 66 Вт.

Среди других ожидаемых функций можно отметить водонепроницаемость по стандартам IP68 и IP69, ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев, 2D-распознавание лиц и улучшенную защиту глаз Honor 3.0.

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