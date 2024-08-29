Hamster Combat намерен запустить токен уже 26 сентября

Кликер-игра Hamster Kombat в Telegram анонсировала выпуск токена HMSTR на блокчейне TON. В сообщении говорится о запуске TGE и AirDrop уже 26 сентября.
Hamster Kombat — это мобильное приложение, в котором пользователи помогают хомяку стать руководителем криптобиржи, зарабатывая монеты, кликая по нему.
Игра стала настолько популярной, что привлекла внимание и мошенников, которые активно обманывают игроков, предлагая получить заработанные в игре монеты в виде денег.
Специалисты ESET выявили схемы мошенничества под маской Hamster Kombat
F.A.C.C.T. нашли более 600 поддельных сайтов для игры Hamster Kombat