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Hamster Combat намерен запустить токен уже 26 сентября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 377 Опубликовано

Кликер-игра Hamster Kombat в Telegram анонсировала выпуск токена HMSTR на блокчейне TON. В сообщении говорится о запуске  TGE и AirDrop уже 26 сентября.

Hamster Kombat — это мобильное приложение, в котором пользователи помогают хомяку стать руководителем криптобиржи, зарабатывая монеты, кликая по нему.

Игра стала настолько популярной, что привлекла внимание и мошенников, которые активно обманывают игроков, предлагая получить заработанные в игре монеты в виде денег.

Специалисты ESET выявили схемы мошенничества под маской Hamster Kombat

F.A.C.C.T. нашли более 600 поддельных сайтов для игры Hamster Kombat

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