Half-Life 2 и все эпизоды игры можно забрать в Steam бесплатно

Valve выпустила юбилейное обновление для Half-Life 2, сделав поклонникам уникальное предложение.

Компания Valve выпустила юбилейное обновление для шутера Half-Life 2 в честь его 20-летия. Игра, выпущенная в 2004 году, получила множество наград и более 45 титулов «Игра года 2004».

Обновление объединяет оригинальную игру, два сюжетных эпизода и карту Lost Coast в один клиент, что упрощает загрузку.

Кроме того, переработаны меню и добавлена поддержка Steam Community, что открывает новые возможности для мододелов. В игру добавлены новые достижения и сделаны различные правки.

Игроки могут бесплатно получить Half-Life 2 в Steam до 18 ноября. DLC также доступны в разделе Tools.

Valve также выпустила документальный фильм о создании Half-Life 2, который можно посмотреть на YouTube. Фильм предлагает уникальный взгляд на процесс разработки игры.