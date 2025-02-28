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Хакеры угрожают безопасности 3,2 млн пользователям Google Chrome

Автор На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Более 3 миллионов пользователей Google Chrome получили предупреждение о взломанных расширениях

Более трех миллионов пользователей Google Chrome получили предупреждение о 16 расширениях браузера, которые были взломаны хакерами.

Эксперты по кибербезопасности призвали удалить эти расширения, так как они содержат вредоносный код, который может красть данные и направлять пользователей на мошеннические сайты.

Среди взломанных расширений находятся Blipshot, Emojis, Color Changer для YouTube и другие. Хакеры получили доступ к этим программам через фишинговые атаки на их разработчиков, что позволило им добавлять вредоносные обновления. Пользователям необходимо удалить эти расширения вручную, так как они были удалены из интернет-магазина Chrome.

Чтобы избежать подобных угроз, рекомендуется внимательно проверять разрешения, запрашиваемые расширениями, и читать отзывы пользователей.

Также важно быть осторожными с подозрительными электронными письмами и использовать антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и вредоносных программ.

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