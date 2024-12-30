Хакеры стали взламывать устаревшие роутеры и подключать их к ботнету

Два активных ботнета, Ficora и Capsaicin, начали чаще атаковать устаревшие маршрутизаторы D-Link, для которых больше не выпускаются обновления.

В числе уязвимых моделей находятся такие популярные устройства, как DIR-645 и DIR-806, сообщает портал BleepingComputer.

Оба ботнета используют несколько известных уязвимостей для получения доступа к устройствам. После взлома злоумышленники могут выполнять вредоносные команды, что позволяет им красть данные и запускать атаки на другие ресурсы.

Ботнет Ficora, который является модификацией Mirai, активно работает в Японии и США, а Capsaicin ориентирован на Восточную Азию. Ficora использует различные методы для загрузки вредоносного ПО и поддерживает несколько видов DDoS-атак.

Эксперты советуют обновлять прошивки маршрутизаторов или заменять устаревшие устройства, чтобы избежать атак и защитить свои данные.