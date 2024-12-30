Главная » Новости

Хакеры стали взламывать устаревшие роутеры и подключать их к ботнету

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Два активных ботнета, Ficora и Capsaicin, начали чаще атаковать устаревшие маршрутизаторы D-Link, для которых больше не выпускаются обновления.

В числе уязвимых моделей находятся такие популярные устройства, как DIR-645 и DIR-806, сообщает портал BleepingComputer.

Оба ботнета используют несколько известных уязвимостей для получения доступа к устройствам. После взлома злоумышленники могут выполнять вредоносные команды, что позволяет им красть данные и запускать атаки на другие ресурсы.

Ботнет Ficora, который является модификацией Mirai, активно работает в Японии и США, а Capsaicin ориентирован на Восточную Азию. Ficora использует различные методы для загрузки вредоносного ПО и поддерживает несколько видов DDoS-атак.

Эксперты советуют обновлять прошивки маршрутизаторов или заменять устаревшие устройства, чтобы избежать атак и защитить свои данные.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.