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Хакеры стали активно использовать онлайн-сервис Steam для организации кибератак

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS обнаружили, что хакеры активно используют платформу Steam для организации кибератак.

Злоумышленники создают аккаунты, в описаниях которых размещают информацию о серверах управления вредоносным ПО. Это позволяет вирусам обращаться к легальным ресурсам, что затрудняет выявление вредоносной активности и блокировку атак.

Данная техника, известная как Dead Drop Resolver, позволяет злоумышленникам размещать данные о C&C-серверах на легитимных платформах, таких как Pastebin, X (бывший Twitter), YouTube и Telegram.

Вредоносное ПО, после заражения, обращается к этим ресурсам для получения адреса управляющего сервера. На данный момент через Steam в основном распространяются вирусы-стилеры, такие, как MetaStealer и Vidar.

Аналитик Solar 4RAYS Владимир Степанов отметил, что такая схема позволяет создавать более устойчивую инфраструктуру, так как злоумышленники могут легко обновлять информацию о командных серверах. Запросы к Steam из корпоративной сети могут указывать на активность вредоносного ПО, и службам безопасности компаний стоит быть особенно внимательными к таким случаям.

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