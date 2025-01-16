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Хакеры обходят двухфакторную аутентификацию с помощью ОТР-ботов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Эксперт Игорь Бедеров из компании НТИ SafeNet сообщил, что хакеры начали использовать ОТР-ботов для обхода двухфакторной аутентификации.

Эти боты имитируют ввод одноразовых паролей и оказываются почти на 40% эффективнее обычного фишинга, передают слова эксперта РИА Новости.

Эффективность взлома с помощью ОТР-ботов достигает 60%, в то время как при фишинге этот показатель составляет лишь 18%. Такие боты могут попасть на устройства пользователей через вредоносные файлы.

Чтобы защититься от таких угроз, пользователи могут использовать приложения-аутентификаторы или аппаратные токены, которые хранят пароли на физических носителях.

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