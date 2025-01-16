Хакеры обходят двухфакторную аутентификацию с помощью ОТР-ботов

Эксперт Игорь Бедеров из компании НТИ SafeNet сообщил, что хакеры начали использовать ОТР-ботов для обхода двухфакторной аутентификации.

Эти боты имитируют ввод одноразовых паролей и оказываются почти на 40% эффективнее обычного фишинга, передают слова эксперта РИА Новости.

Эффективность взлома с помощью ОТР-ботов достигает 60%, в то время как при фишинге этот показатель составляет лишь 18%. Такие боты могут попасть на устройства пользователей через вредоносные файлы.

Чтобы защититься от таких угроз, пользователи могут использовать приложения-аутентификаторы или аппаратные токены, которые хранят пароли на физических носителях.