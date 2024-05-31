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Хакеры научились по-новому угонять сессии пользователей Telegram

Автор На чтение 2 мин Просмотров 211 Опубликовано

Хакеры активизировались в угоне сессий пользователей Telegram, что позволяет им не только получать доступ к чужому аккаунту, но и контролировать переписку от его имени.

Эта новая угроза была обнародована Денисом Кувшиновым, руководителем отдела исследования угроз информационной безопасности в Positive Technologies, по информации Ura.ru.

Эксперт подчеркнул, что наблюдается тревожный тренд в виде угона сессий, при котором хакеры могут получать доступ к аккаунту пользователя, даже если он активировал двухфакторную аутентификацию. Это означает, что злоумышленники могут просматривать и контролировать переписку, узнавать о сообщениях, получаемых пользователем, а также отправлять сообщения от его имени. Однако, когда пользователь выходит из сессии, хакер уже не имеет доступа к его аккаунту.

Кувшинов также подчеркнул, что хакеры могут завладеть сессией пользователя, если тот загружает вредоносное программное обеспечение с торрент-ресурсов или других ненадежных источников.

Это может привести к утечке паролей, сессий и другой конфиденциальной информации. Он также отметил, что социальная инженерия широко используется для заражения вирусами через мессенджеры, например, путем открытия файлов по просьбе от знакомых.

Кувшинов предостерегает от роста мошенничества в интернете в текущем году и призывает пользователей быть особенно осторожными при обращении с файлами и ссылками в мессенджерах.

Необходимо быть бдительными и избегать загрузки и открытия подозрительных файлов, особенно тех, которые приходят от незнакомых отправителей. Только так можно обезопасить свои данные и сохранить конфиденциальность в онлайн-среде.

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