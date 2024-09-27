Хакеры добрались до пользователей Microsoft через соцсеть TikTok

Хакеры начали использовать TikTok для взлома пользователей Microsoft, как сообщает издание SiliconANGLE со ссылкой на отчет компании Cofense. Злоумышленники распространяют вредоносное ПО через соцсеть, направляя пользователей на фишинговые сайты.

По информации экспертов, жертвы получают письма, которые выглядят как сообщения от сотрудников безопасности Microsoft. В этих письмах содержится ссылка, которая сначала перенаправляет на страницу TikTok, а затем на фишинговый сайт, где могут быть украдены данные пользователей.

Специалисты Cofense отметили, что использование TikTok помогает мошенникам извлекать выгоду из доверия к этой платформе. Это подчеркивает, насколько важно быть внимательным при переходе по ссылкам в интернете.